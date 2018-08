US-Football-Star Odell Beckham Jr. hat sich mit den New York Giants auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dies gab das Team aus der National Football League (NFL) am Montag bekannt, ohne weitere Details zu nennen. Laut US-Berichten soll es sich um einen mit bis zu 95 Millionen Dollar (81,66 Mio. Euro) dotierten Fünfjahresvertrag handeln, davon sollen 65 Mio. (55,88 Mio. Euro) garantiert sein.

Der 25-Jährige wäre damit der bestbezahlte Passempfänger der gesamten Liga. Sein neuer Vertrag übertrifft die bisherige Bestmarke von Pittsburgh Steelers Wide Receiver Antonio Brown, der ein durchschnittliches Jahresgehalt von 17 Millionen Dollar (14,61 Mio. Euro) kassiert.

„Es ist wirklich fantastisch. Mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben“, sagte Beckham Jr. in der Team-Mitteilung. Der dreifache Pro-Bowl-Teilnehmer wurde von den Giants an zwölfter Stelle im NFL-Draft 2014 ausgewählt. In seinen ersten vier Saisonen in der weltbesten American-Football-Liga fing er 38 Touchdown-Pässe. (APA)