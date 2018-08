Nach dem Sex-Skandal mit Prostituierten in einem Hotel in Jakarta und ihrem darauffolgenden Rausschmiss aus dem Team bei den Asien-Spielen sind vier japanische Basketballspieler für ein Jahr für Bewerbspiele gesperrt worden. Am Training dürfen sie teilnehmen. Die Sanktionen wurden in einem Meeting der japanischen Basketballvereinigung beschlossen. (APA)