Ein schwerer Unfall von Formel-1-Pilot Marcus Ericsson hat das Training zum Großen Preis von Italien in Monza überschattet. Der Schwede verlor am Freitag auf der Startgeraden kurz vor der ersten Kurve bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Sauber und überschlug sich mehrfach. Dabei verfehlte das Auto des 27-Jährigen nur knapp einige Streckenposten am Rand der Piste.

Ericssons Sauber wurde schwer beschädigt, er selbst konnte aber augenscheinlich ohne größere Verletzungen aus dem Cockpit klettern. Danach wurde Ericsson zu weiteren Untersuchungen ins Strecken-Hospital gebracht. Die F1-Organisatoren gaben wenig später via Twitter Entwarnung. Das Training wurde für die Aufräumarbeiten am Unfallort unterbrochen. (dpa)

? @Ericsson_Marcus returns to the pit lane after a quick visit to the medical centre #ItalianGP ?? #F1 pic.twitter.com/VZacEKdkc1

— Formula 1 (@F1) 31. August 2018