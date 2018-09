Tacen – Corinna Kuhnle hat am Samstag beim Weltcup der Wildwasser-Slalom-Kanufahrer in Tacen den Bewerb der Kajak-Einer gewonnen und sich wenige Wochen vor der WM in toller Form präsentiert. Die 31-Jährige setzte sich an der Stätte ihres vorjährigen EM-Triumphes 1,07 Sekunden vor Weltmeisterin Jessica Fox (AUS) und 5,16 vor ihrer ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Landsfrau Viktoria Wolffhardt durch.

Lisa Leitner kam in Slowenien auf Rang neun, Antonia Oschmautz schied im Halbfinale als 14. aus. (APA)