New York – Der zweite Achtelfinaltag in den Einzel-Bewerben der Tennis-US-Open hat mit zwei klaren Siegen begonnen. Bei den Herren gewann Kei Nishikori (JPN-21) am Montag gegen Philipp Kohlschreiber (GER) 6:3,6:2,7:5. Der Japaner trifft am Mittwoch im Viertelfinale auf Marin Cilic (CRO-7) oder David Goffin (BEL-10). Bei den Damen gewann Madison Keys (USA-14) gegen Dominika Cibulkova (SVK-29) 6:1,6:3.

Die US-Vorjahresfinalistin bekommt es in der Runde der letzten acht entweder mit Carla Suarez Navarro (ESP-30) oder Maria Scharapowa (RUS-22) zu tun. Mit Kohlschreiber ist der letzte deutsche Vertreter in den Einzelbewerben ausgeschieden. Er hatte in der dritte Runde seinen Landsmann Alexander Zverev (4) ausgeschaltet. Cibulkova hatte in Runde drei mit einem Sieg gegen Angelique Kerber (4) die letzte deutsche Damen-Hoffnung eliminiert.

Thiem trifft in „Nightsession“ auf Nadal

Der Niederösterreicher Dominic Thiem (9) bestreitet sein Viertelfinale in der Dienstag-“Nightsession“. Die Partie gegen den topgesetzten Spanier Rafael Nadal wurde als letztes Match des Tages im Arthur Ashe Stadium angesetzt (Mittwoch/MESZ, 2. Match nach 1.00 Uhr) ORF eins überträgt live ab 2.30 Uhr. Davor spielt Serena Williams (USA-17) gegen Karolina Pliskova (CZE-8). (APA)