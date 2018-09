USA/Pennsylvania – Golfprofi Tiger Woods präsentiert sich weiter in Topform. Der 14-fache Major-Sieger führt das Feld beim zur PGA-Tour zählenden BMW Championship in Pennsylvania nach der ersten Runde am Donnerstag (Ortszeit) gemeinsam mit dem Nordiren Rory McIlroy an. Beide benötigten auf ihrer 62er-Runde acht Schläge weniger als die Platzvorgabe, Woods verpasste damit seinen persönlichen Rekord um einen Schlag. (APA/Reuters)