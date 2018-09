Malibu (Kalifornien) – Der frühere Leichtathletik-Topstar Michael Johnson erholt sich derzeit in seinem Haus in Malibu von einem „Mini-Schlaganfall“. Dies gab der 50-jährige US-Amerikaner am Samstag via Twitter bekannt. Johnson schrieb, dass er „gute Fortschritte auf dem Weg zu vollständiger Genesung“ mache. Der Ex-Weltrekordler über 200 und 400 Meter holte insgesamt vier Mal Olympia-Gold und wurde acht Mal Weltmeister. (APA/Reuters)