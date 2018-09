Von Florian Madl

Innsbruck – Wer ist denn nun der beste Radfahrer, den Tirol jemals hervorgebracht hat? „Jeder gab zu seiner Zeit das Beste, diese Qualifikation überlasse ich anderen“, meint der Pitztaler Helmut Wechselberger (65), dem im WM-Magazin „Ride With Passion“ das Attribut „spät berufen und vielleicht der Beste“ zuerkannt wurde. Wer die Tour de Suisse gewann, dazu im WM-Mannschaftszeitfahren (Heim-WM 1987, Villach) Dritter wurde und als einer der besten Zeitfahrer der Profiszene galt, der darf das für sich verbuchen. Was Wechselberger zu seinen Erfolgen einfällt: „Ich fuhr in der Hochzeit des Ostblock-Dopings.“

Zum Erfolgs-Quartett gehörte damals auch der Flirscher Mario Traxl (54), Fahrer bei den legendären „Innsbrucker Schwalben“ und zweimal Österreichischer Straßenmeister, Ö-Tour-Etappensieger sowie Olympiastarter 1988 (22.).

Der Amateur-Status hatte damals noch Bedeutung, nicht zuletzt in der Ära des Innsbruckers Wolfgang Steinmayr (74). Viermal Gewinner der Österreich-Rundfahrt, das hatte Gewicht. Und zweimal Olympia-Starter (1972, 1976) – das muss ihm auch erst einer nachmachen. Bleibt die Tour de l’Avenir, die „Tour de France für Amateure“, die er zweimal als Zweiter beendete. Was meint der Versicherungs-Experte der Ski-Szene zum vermeintlich besten Tiroler Radfahrer? „Jeder hatte seine Stärke. Aber Helmut Wechselberger war schon außergewöhnlich, ein glänzender Zeitfahrer!“

Mit dem Kaltenbacher Georg Totschnig (47) hatte Tirol einen Radfahrer, der möglicherweise zu Höherem berufen war. Aber der dreifache Familienvater konzentrierte sich zunächst darauf, den Besten der Welt zu Siegen zu verhelfen. Die Telekom-Ära um Jan Ullrich gilt als die erfolgreichste des deutschen Radsports, auf die Dienste von „Totsch“ war stets Verlass. Dass der Zillertaler zuvor schon Spitzenresultate beim Giro d’Italia (Gesamt-9.) oder der Österreich-Rundfahrt (Sieg 1993, 2000) einfuhr, verblasste in seiner Vita allerdings wie so manches andere hinter seinem Tour-de-France-Etappensieg 2005. Wer bei den großen Rundfahrten regelmäßig in den Top Ten landet, sollte vielmehr dafür geadelt werden.

Der Kramsacher Thomas Rohregger (35) macht augenblicklich als technischer Delegierter von sich reden, er kreierte die WM-Strecke in Tirol. Dieses Amt verdankt der Wirtschaftsjurist seinen Profi-Erfolgen wie jenem bei der Österreich-Radrundfahrt 2008. Bleibt mit Stefan Denifl (morgen 31. Geburtstag) einer, dessen Profikarriere hoffentlich weitergehen möge. Wer neben der Österreich-Rundfahrt 2017 die Vuelta-Königsetappe gewann, hat seine beste Zeit noch nicht hinter sich. Und das gilt wohl auch für den Tiroler Radsport, in dem Leute wie Felix Gall oder Patrick Gamper in den Startlöchern scharren ...