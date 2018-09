Spielberg – Der Deutsche Mick Schumacher ist in der Formel 3 auch bei schwierigen Bedingungen nicht zu stoppen. Der 19-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte am Samstag in Spielberg im elften Rennen seinen siebenten Sieg. Der Österreicher Ferdinand Habsburg wurde Fünfter.

Mit nun vier Erfolgen in Serie greift Schumacher in der Rennserie als neuer Gesamtführender erstmals nach dem Titel. „Dass es seit Spa-Francorchamps bei mir so gut läuft, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich tue alles dafür, dass es so weitergeht“, sagte Schumacher, der auf abtrocknender Strecke nach starken Regenfällen siegte. Vor den beiden Rennen am Sonntag in Spielberg und den drei Finalläufen Mitte Oktober in Hockenheim hat Schumacher 18 Punkte Vorsprung auf den Briten Daniel Ticktum. (APA/dpa)