2. Rennen am Sonntag: 1. Rene Rast (GER) Audi RS 5 57:45,704 - 2. Nico Müller (SUI) Audi RS 5 +0,421 - 3. Gary Paffett (GBR) Mercedes-AMG C 4,700 - 4. Paul Di Resta (GBR) Mercedes-AMG C 6,963. Weiter: 9. Philipp Eng (AUT) BMW M4 24,830. Ausgeschieden (u.a.): Lucas Auer (AUT) Mercedes-AMG C. Gesamtwertung (nach 18 von 20 Rennen): 1. Di Resta 217 - 2. Paffett 210 - 3. Rast 174- Weiter: 7. Auer 118 - 9. Eng 96