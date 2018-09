Baku – Kathrin Unterwurzacher hat am Sonntag bei den Judo-Weltmeisterschaften in Baku Rang sieben in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm belegt. Die Tirolerin gelang nach einem Auftakt-Freilos ein Ippon-Sieg in der zweiten Runde gegen die Polin Agata Ozdoba-Blach.

Danach setzte sich Unterwurzacher auch gegen die Israelin Gili Sharir vorzeitig durch, ehe sie sich der slowenischen Olympiasiegerin Tina Trstenjak mit Ippon geschlagen geben musste. In der Hoffnungsrunde unterlag die 26-Jährige der Niederländerin Juul Franssen aufgrund einer Waza-ari-Wertung.

Mit ihren ersten Auftritten nach langer Verletzungspause war Unterwurzacher nicht unzufrieden. „Ich war voll motiviert, die Verletzung war kein Thema mehr. Man will dann natürlich die entscheidenden Kämpfe gewinnen, aber am Ende kann man mit einem sieben Platz zufrieden sein.“

Ihre Landsfrau Magdalena Krssakova musste sich ebenfalls in der Klasse bis 63 kg der WM-Dritten von 2009 und vierfachen EM-Medaillengewinnerin Alice Schlesinger (GBR) nach 55 Sekunden in der ersten Runde mit Ippon geschlagen geben. Am Montag ist Österreich durch EM-Bronzemedaillengewinnerin Michaela Polleres (-70 kg) vertreten. (APA)