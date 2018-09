St. Petersburg – Dominic Thiem ist seiner Favoritenrolle beim ATP-Turnier in St. Petersburg gerecht geworden. Österreichs Tennis-Star holte sich am Sonntag in überzeugender Manier seinen ersten Titel in der Halle. Der topgesetzte Niederösterreicher fertigte im Finale des mit 1,24 Mio. Dollar (1,06 Mio. Euro) dotierten Hartplatz-Turniers den Slowaken Martin Klizan mit 6:3,6:1 ab.

Für Thiem ist es sein insgesamt elfter Titel auf der ATP-Tour, der dritte in diesem Jahr. Auf Hardcourt hatte er bereits 2016 in Acapulco triumphiert, damals aber im Freien. „Es bedeutet viel für mich. Das ist mein erster Indoor-Titel, den werde ich nie vergessen“, sagte der 25-Jährige. Die erste Chance hatte er im September 2016 in Metz ausgelassen - in seinem bis Sonntag letzten ATP-Finale auf Hartplatz.

Diesmal nutzte Thiem seine starke Form, nachdem er zuletzt im US-Open-Viertelfinale Topstar Rafael Nadal in fünf Sätze gezwungen und auch im Davis Cup mit zwei Siegen gegen Australien überzeugt hatte. Der French-Open-Finalist ließ Klizan kaum eine Chance, agierte im Gegensatz zu seinem von einer Knieverletzung gehandicapten Kontrahenten fast fehlerlos. Die Bilanz der unerzwungenen Fehler lautete am Ende 12:27.

209.645 US-Dollar Preisgeld

„Das ist ein spezieller Tag in meinem Herz und in meiner Tennis-Karriere“, sagte Thiem. Der Österreicher hatte in diesem Jahr bereits die Sandplatz-Turniere in Buenos Aires und Lyon für sich entschieden. „Es bedeutet immer viel, ein Turnier zu gewinnen“, meinte Thiem. „Es gibt nicht viele Leute, die jedes Jahr ein Turnier gewinnen.“ Ihm ist das seit 2015 schon vier Jahre in Folge gelungen.

Als Lohn gibt es nach seinem in nur 1:08 Stunden sichergestellten Finalsieg nicht nur 209.645 US-Dollar Preisgeld. Für Thiem war es auch ein wichtiger Schritt in Richtung des ATP-Masters in London. Im maßgeblichen „Race to London“ überholte Thiem den Südafrikaner Kevin Anderson und wird sich ebenso wie in der am Montag erscheinenden Weltrangliste um einen Platz auf Rang sieben vorschieben. (APA)