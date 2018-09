Mick Schumacher ist auf dem besten Weg zu seinem ersten großen Titel, auch wenn er am Sonntag in der Formel 3 den Sieg-Hattrick wie auf dem Nürburgring um eine knappe Sekunde verpasst hat. Zweimal Erster, im letzten der drei Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg Zweiter - Schumacher lieferte am Samstag und Sonntag die nächste Gala ab.

Binnen nicht mal 36 Stunden eroberte er die Führung in der EM-Wertung und baute sie vor dem Final-Wochenende Mitte Oktober auf dem Hockenheimring fast vorentscheidend aus. Mit 329 Punkten liegt der Deutsche 49 Zähler vor dem britischen Red-Bull-Junior Daniel Ticktum. „Ich schaue nicht auf den Tabellenstand, sondern konzentriere mich auf jedes einzelne Rennen“, betonte Mick Schumacher, der mit seinem Prema-Team bereits die Teamwertung gewinnen konnte.

Am 13. und 14. Oktober wird sich entscheiden, ob der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (49) erstmals auch eine Rennserie als Fahrer gewinnen wird. Im Kart hatte er sich bei EM und WM jeweils mit Platz zwei zufriedengeben müssen, in der italienischen und deutschen Formel 4, in der Ralf Schumachers 16-jähriger Sohn David am Samstag den Gewinn der Rookie-Meisterschaft feierte, hatte Mick Schumacher vor zwei Jahren ebenfalls jeweils den zweiten Platz belegt. (APA)