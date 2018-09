Alicante – Das ÖTTV-Doppel Daniel Habesohn und Robert Gardos hat am Sonntag bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Alicante in Spanien zum insgesamt zweiten Mal nach 2012 den Doppel-Europameistertitel geholt. In der Neuauflage des EM-Finales von vor sechs Jahren behielten die an Nummer vier gesetzten Österreicher gegen die Schweden Mattias Falck und Kristian Karlsson (2) mit 4:1 die Oberhand durch.

Das Doppel-Finale der Herren stellte für die österreichische Delegation den Abschluss der Europameisterschaften dar. Mit nun einer Goldmedaille, zweimal Silber und einmal Bronze holten die ÖTTV-Athleten insgesamt vier Medaillen. Neben Habesohn/Gardos waren Sofia Polcanova mit Bronze im Einzel sowie Silber im Doppel mit der Russin Jana Noskowa und im Mixed gemeinsam mit Landsmann Stefan Fegerl erfolgreich. (APA)