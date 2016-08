Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Hoffnung auf ein Engagement in Übersee, möglicherweise irgendwann vielleicht doch noch in der National Hockey League, habe Mario Huber laut seinem Manager Peter Müller nicht begraben. Das aktuelle Zeitfenster oder Altersregelungen (für die East Coast Liga müsste er z. B. 21 Jahre alt sein) hätten aber aktuell gegen ein Engagement über dem großen Teich gesprochen. Ein weiteres Jahr in der Juniorenliga – Huber stand in der vergangenen Saison ja für die Victoriaville Tigres in der Quebec Major Junior Hockey League unter Vertrag – wollte sich der heimatverbundene Innsbrucker nicht mehr „antun“. Außerdem tummeln sich bis zu 7000 Spieler im Talentebecken in Kanada und den USA, die nach Höherem streben.

„Der NHL-Traum von Mario lebt weiter“, sagte Müller gestern an der Bande der Tiwag-Arena. Eben dort, wo Huber seit Anfang August als Trainingsgast mitwirken durfte. Und nach mehreren Gesprächen mit Headcoach Rob Pallin entschied sich Huber, der laut Müller auch ein Drei-Jahres-Angebot von Red Bull Salzburg besaß, für eine Rückkehr zu den Haien. „Die Entscheidung, wieder hier zu spielen, ging von Pallin aus“, unterstreicht Huber. Nachsatz: „Der Trainer gibt mir Vertrauen und jetzt muss ich mich durchsetzen.“ Sprich, mehr als nur einzelne Duftmarken in der Erste Bank Eishockey Liga setzen. Der Durchbruch ist gefragt. Damit die Rückkehr ins A-Nationalteam klappt und sich weitere Möglichkeiten – vielleicht auch in anderen europäischen Topligen – auftun könnten. Eine Ausstiegsklausel für Amerika und Kanada soll im Vertrag bestehen.

„Ich habe als Headcoach von Fehervar vor zwei Jahren einen talentierten Burschen gesehen, der etwas zu schwer war. Jetzt sehe ich einen richtigen Hockeyspieler, der unser Team besser macht“, ist Pallin nach den gewonnenen Trainingseindrücken voll des Lobes für den Heimkehrer. Im Training tauchte er gestern in einer Angriffsreihe mit Ondrej Sedivy und Andrew Clark auf. Pallin zählt Huber, der als 20-Jähriger die Punkteliste mit null Zählern überhaupt nicht belastet, zu jenen jungen Österreichern, die man erst finden müsse. Den Nachsatz streut der 49-jährige Amerikaner hinterher: „Ich muss die Richtigen und die Besten finden. Egal woher sie kommen und wenn sie aus Afrika sind.“ Die Rückkehr des verlorenen Sohnes soll sich als „Win-win-Situation“ für beide Seiten entpuppen. Morgen (Spiel gegen Rosenheim/19.15 Uhr) steigt das Haie-Fest.