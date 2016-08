Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach einem neuer­lichen Facelifting in der Sommerpause wollen sich die Haie in der neuen Saison der Erste Bank Eishockey Liga – das erste Heimspiel gegen den HC Bozen Südtirol steigt am 16. September – mit einem besseren Gesicht zeigen. „Die ersten Eindrück­e waren gut“, stapft Goalie And­y Chiodo beim Training in der Tiwag-Arena vom Eis. Im Wissen, dass man seine Zung­e nach einer mehr als nur durchwachsenen Vor­saison hüten muss.

Rob Pallin heißt der neue Mann, der es als Headcoach richten soll. „Jedes Team hat Träume und Hoffnungen, wir brauchen eine Vision“, spielt der 49-jährige US-Amerikaner darauf an, dass er ein zielorientiertes Handeln fordert. Beim Training wie beim Spiel, in jedem einzelnen Augenblick. Die Kaderzusammenstellung – zuletzt kam mit Mario Huber (20) ja ein vielversprechendes Eigen­gewächs zurück an Bord – lässt Pallin bei einem Blick in die Kabine durchaus zufrieden nicken: „Wir haben viele Leader und nette Jungs.“ Sofortiger Nachsatz: „Ich will aber auf dem Eis keine netten Jungs sehen. Wir müssen den richtigen Weg finden, ein gutes Wettkampflevel zu erreichen.“

Schneller sollen sie in erster Linie sein, die „neuen Haie“, die heute mit den Verteidigern Kristian Kudroc (SVK) und Lubomir Stach (TCH) sowie den Angreifern Andrew Clark (CAN), Ondrej Sedivy (TCH) und Mario Lamoureux (USA) fünf neue Imports präsentieren. Austin Smith (USA) wird nach einer Hüft-OP noch geschont, macht laut Pallin aber gute Fortschritte: „Er hält bei 90 Prozent und wird die ersten zwei bis drei Tests noch auslassen“, erklärt der HCI-Trainer, dass der Ex-Ravensburger die Vorsaison auch unter großen Schmerzen absolviert hätte.

Neben Huber melden sich mit Daniel Mitterdorfer und Philipp Lindner zwei weiter­e Innsbrucker heute beim erste­n Test gegen Starbulls Rosenheim in der Tiwag-Aren­a zurück. „Das Ergebnis ist sekundär, aber wir wollen hart und schnell spielen“, gibt Pallin die Marschrichtung vor.