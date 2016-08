Mit einem 3:2-(2:0, 0:1, 1:1)-Sieg bei den Bietigheim Steelers gewann der HCI am Freitag auch sein viertes Testspiel und ist damit weiter ungeschlagen. Mit einem Doppelschlag brachte Mario Lamoureux (17., 19.) die Haie, die in den ersten 30 Minuten dominierten, in Front. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte Neuzugang Ondrej Sedivy (48.) mit seinem dritten Testspieltreffer das Siegestor. Mit dem verletzungsbedingten Ausfall von John Lammers (er musste nach einem geblockten Schuss vom Eis) hatten die Innsbrucker auch einen Wermutstropfen zu beklagen. (TT)