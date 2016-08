Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Nach einem freien Tag lud Trainer Rob Pallin seine Haie gestern wieder aufs Eis der Tiwag-Arena. Bis auf den erkrankten Hunter Bishop, den noch angeschlagenen John Lammers und Daniel Mitterdorfer (er überstand den Kaderschnitt und bestreitet mit dem ÖEHV-Nationalteam ab morgen die Olympia-Qualifikation) konnten alle HCI-Cracks diesem Aufruf folgen. Neben Mario Huber – der beim Test gegen Bietigheim (0:5) eine Schlägerschaufel ins Gesicht bekommen hatte – war auch Austin Smith bei der intensiven Einheit voller Sprints und Zweikämpfe mit Feuereifer mit von der Partie.

Dabei startete der US-Amerikaner mit Verzögerung in sein neues Leben als Hai. Im vergangenen April hatte sich der 27-Jährige einer Hüftoperation unterziehen müssen. „Es geht mir jeden Tag besser“, meinte der Offensivspieler, der beim HC Innsbruck besonders für eines stehen soll: Tore. Als „natural born goal­scorer (geborenen Torjäger)“ bezeichnet Trainer Pallin seinen Schützling.

Eine Aussage, die auch mit Blick auf die Statistik Smiths viel Nahrung erhält: In den vergangenen beiden Saisonen gelangen der Frohnatur für Ravensburg 96 Punkte in 69 Spielen der zweiten deutschen Liga, mit 37 Treffern in 40 Spielen sicherte er sich in der Saison 2015/16 gar die Torjägerkrone. „Es hat Spaß gemacht dort.“

Dass seine beeindruckenden Statistiken aus den vergangenen Jahren eine gewisse Erwartungshaltung schüren, weiß der Mann aus Dallas. Gedanken mache er sich darüber aber gar keine. „Ich spüre keinen Druck. Ich will einfach so fit möglich werden. Denn wenn ich mich wohl fühle, dann mache ich auch meinen Job“, sagt Smith. „So wie vergangenes Jahr.“

Sein Trainer bei Ravensburg war übrigens einer mit Tirol-Vergangenheit: Danny Naud, der die Haie drei Saisonen lang angeleitet hatte. „Er hat mir gesagt, dass mich eine tolle Stadt mit netten Menschen erwartet.“ Und er habe Recht gehabt. „Ich liebe es hier. Innsbruck ist eine der schönsten Städte, die ich in Europa gesehen habe“, schwärmt Smith, der sich auch in seinem Wohnort Inzing pudelwohl fühlt.

Über die Qualitäten jenes Mannes, der 2007 in der fünften Runde des NHL-Draft als Nummer 128 von den Dallas Stars ausgewählt worden war, aber nie in der NHL eingesetzt wurde, gibt es auch innerhalb des Teams keine Zweifel. „Wenn er vor dir steht, weißt du nicht, was er macht. Das ist ein gutes Zeichen für einen Stürmer“, lobte Haie-Goalie Andy Chiodo. Bei seinem ersten Einsatz in der Tiwag-Arena gegen Bietigheim bot der Texaner, der auch schon in Finnland gespielt hat, eine unauffällige Leistung. „Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Aber es war gut, das Eis zu spüren.“ Seine Ambitionen – ob mit dem Team oder persönlich – sind hohe: „Ich will in jedem Spiel treffen und mit der Mannschaft ins Play-off. Das ist mein Fokus.“

Außerdem weist der 27-Jährige das Potenzial eines Publikumslieblings auf. In Ravensburg schwärmen sie noch heute von seinem emotionalen Torjubel. Auf was können sich die Haie-Fans freuen? „Ich weiß es nicht, immer wenn ich treffe, habe ich ein Blackout.“ Die Emotionen sollen sprühen.