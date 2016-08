Mario Seidl hat seinen Erfolgslauf beim Sommer-GP der Nordischen Kombinierer fortgesetzt. Der Salzburger feierte nach dem zweiten Platz in Oberwiesenthal am Mittwoch in Villach einen souveränen Sieg. Zweiter wurde der Deutsche Fabian Riessle (+12,9 Sek.), auf Platz drei kam der Norweger Harvard Klemetsen (+15,1).

Mit Lukas Klapfer auf Platz sechs und Bernhard Gruber, der Neunter wurde, schafften insgesamt drei ÖSV-Athleten den Sprung in die Top Ten, die Franz-Josef Rehrl als Elfter nur knapp verpasste. Paul Gerstgraser zeigte mit der schnellsten Laufzeit auf, dank der er sich nach Platz 40 nach dem Springen noch auf Position 13 schob.

Die Mannschaft reiste noch am Mittwochabend weiter nach Oberstdorf, wo kommendes Wochenende die letzten beiden Bewerbe des Sommer-GP auf dem Programm stehen. Bernhard Flaschberger, der krankheitsbedingt die Wettkämpfe in Oberwiesenthal und Villach auslassen musste, ist in Bayern wieder im Kader. (APA)