Wanaka - Mit drei Siegen in vier Rennen haben vor allem die Damen sowie Manuel Feller beim Sommertraining der alpinen ÖSV-Technikteams in Neuseeland gute FIS-Punkte geholt. Bei den Rennen zum Australien-Neuseeland-Cup in Coronet Peak gewann Bernadette Schild den Slalom, die Riesentorläufe gingen an Ricarda Haaser bzw. Katharina Huber. Bei den Herren entschied Feller einen RTL und einen Slalom für sich.

"Den Trainingsrhythmus zu unterbrechen, wieder Rennluft zu schnuppern und sich in der FIS-Weltrangliste zu verbessern, das waren die vorrangigen Interessen, an den Überseerennen teilzunehmen", erklärte ÖSV-Damenchef Jürgen Kriechbaum. Nicht mit in Neuseeland ist bekanntlich der fünffache Weltcup-Gesamtsieger Marcel Hirscher, der sich in Europa auf die kommende WM-Saison vorbereitet.

Die ÖSV-Technikerinnen bleiben noch bis 10. September in Neuseeland. Die Weltcupgruppe der Abfahrerinnen und Super-G Läuferinnen flog hingegen erst am (heutigen) Donnerstag zum Trainingsaufenthalt nach La Parva in Chile ab, um die Pause bis zu den ersten Weltcuprennen möglichst kurz zu halten. Österreichs Speed-Herren rund um Hannes Reichelt und Matthias Mayer sind schon seit Mitte August in Chile. (APA)