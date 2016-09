Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 68er-Runde in das mit 2,7 Millionen Euro dotierte European Masters in Crans Montana gestartet. Damit lag der 30-jährige Burgenländer als 32. vorerst auf Cut-Kurs. Die Spitzenposition teilten sich Paul Peterson (USA), Mike Lorenzo-Vera, Gregory Havret (beide FRA) und Daniel Brooks (England), die allesamt nur 64 Schläge auf dem Par-70-Kurs benötigten.