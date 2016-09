Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Dass sich der HC Innsbruck „auf allen Positionen noch verbessern muss“, hatte Coach Rob Pallin schon nach der 0:5-Niederlage gegen die Bietigheim Steelers zu Protokoll gegeben. Und seine Cracks müssen ganz genau hingehört haben.

Denn was die Haie am Freitagabend bei den Straubing Tigers – immerhin Play-off-Viertelfinalist in der vergangenen DEL-Saison – zeigten, war aller Ehren wert: Der 2:0-(1:0,1:0,0:0)-Erfolg durch Tore von Mario Huber und Tyler Spurgeon ist gut für das Selbstvertrauen. Auch für das des in der vergangenen Saison oft leidgeprüften Andy Chiodo. „Andy hatte vergangenes Jahr eine schwere Zeit, aber das vergangene Jahr ist vorbei. Andy will immer gewinnen und am Freitag war er sehr stark“, lobte Pallin.

Auch Patrick Mössmer hat ein gutes Gefühl. „Wir spielen sehr strukturiert. Das dritte Drittel war das bisher beste in der Vorbereitung“, weiß der ehemalige Kapitän, der auch die steigende Form betont: „Wir werden in jedem Spiel besser. Es geht konstant nach oben.“

Auch Trainer Rob Pallin war nach „einer intensiven Trainingswoche“ und dem Sieg voll des Lobes für seine Truppe: „Besonders die Special Teams haben mir gefallen. Das Powerplay und das Penalty Killing waren stark.“

Den nächsten Leistungsbeweis können die Haie – bei denen ja auch die neue Kameradschaft innerhalb des Teams (das war nicht immer so) positiv auffällt – bereits heute (17 Uhr, Tiwag Arena) beim Rückspiel gegen Straubing antreten.

Mit dabei sind dann auch Mario Lamoureux und Austin Smith, die am Freitag jeweils eine Schlägerschaufel ins Gesicht bekamen und behandelt werden mussten. Ob John Lammers, der zuletzt mit einem Pferdekuss pausiert hatte, spielt, wird sich erst heute entscheiden.