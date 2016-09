Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Durststrecke, die sich um das österreichische Eishockey-Nationalteam nach deutlich verpasster Olympia-Quali einstellen könnte, war auch gestern vor dem ersten Bully in der Tiwag-Arena ein Thema. Um eine bessere ÖEHV-Auswahl zu stellen, müsste man aber die Legionärsanzahl in den Klubs der Erste Bank Eishockeyliga reduzieren. Das ist seit Jahren nur ein romantischer Traum.

Saison für Saison träumen auch die Haie-Fans von besseren Zeiten. Und gestern, beim letzten Heimtest, machte sich ein Silberstreif am Horizont breit. Die Haie schickten nach vielen feinen Spielzügen und einem kollektiven Kraftakt einen undisziplinierten DEL-Klub aus Straubing mit einer satten Packung nach Hause. Der Frust der Gäste entlud sich in vielen schmutzigen Szenen. Und die Haie packten als „Trotz“ die Fidel aus. Mit stehenden Ovationen wurden Dreifachtorschütze Hunter Bishop und Heimkehrer Mario Huber (zwei Tore und drei Assists) nach einer Galavorstellung in die Kabine geleitet.

„Wir haben diese Woche sehr detailliert im Training gearbeitet, und dort gewinnt man die Spiele“, führte Coach Rob Pallin sachlich aus: „Wir waren physisch und mental stark.“ Dabei hatten im Vorfeld mit Daniel Mitterdorfer (Team), Flo Pedevilla (Leistenverletzung) und Kristian Kudroc (Kapselverletzung am Finger) drei routinierte Abwehrkräfte gefehlt, Huber-Bruder Andreas sprang nach einem vorangegangenen U20-Match in die Bresche. Szenen, die auch Vorstandsmitglied Norbert Ried freuen: „Wir sind ein Team.“ Eines, das laut Pallin hart arbeiten muss: „It’s all about speed – speed, speed, speed“, fordert der 49-jährige US-Amerikaner weiter Vollgas ein. Am gestrigen Abend durfte man sich zu Recht freuen. Wer binnen von 48 Stunden – am Freitag hatte der HCI in Straubing mit 2:0 gesiegt – einen DEL-Klub zweimal schlägt, muss auf dem richtigen Kurs sein. Und den gilt es jetzt beizubehalten.