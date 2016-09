US-Skistar Lindsey Vonn hat in der WM-Saison nach eigenen Angaben keine Ambitionen auf ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup, sondern will sich nur auf den Rekord von Ingemar Stenmark konzentrieren. „Mein Ziel in dieser Saison sind nur Weltcup-Siege. Ich schaue nicht auf die Gesamtwertung“, sagte Vonn am Dienstag während ihrer Vorbereitung in Chile.

Dort gab die 31-Jährige zwei Tage zuvor ihr Trainings-Comeback auf Ski. Das Ende der vergangenen Saison hatte die Olympiasiegerin mit einem gebrochenen Schienbeinkopf verpasst. Mit 76 Weltcup-Siegen ist Vonn die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte. Einzig der Schwede Stenmark hat mit 86 Erfolgen noch mehr Weltcup-Rennen gewonnen als die Amerikanerin. Vonn will ihre Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea fortsetzen. (APA/dpa)