Tschaikowsky – Der Slowene Robert Kranjec hat am Samstag den Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Skispringer in Tschaikowsky gewonnen. Als bester Österreicher landete Markus Schiffner unmittelbar vor seinem ÖSV-Teamkollegen Clemens Aigner auf Platz acht. In der Gesamtwertung führt weiter der Pole Maciej Kot, der wie die ÖSV-Topspringer Stefan Kraft und Michael Hayböck in Russland fehlte. (APA)

Ergebnisse vom Sommer-Grand-Prix der Skispringer am Samstag in Tschaikowsky/Russland: 1. Robert Kranjec (SLO) 275,5 Punkte (141/145 m) - 2. Anze Semenic (SLO) 259,6 (137,5/136) - 3. Karl Geiger (GER) 259,5 (136,5/137). Weiter: 8. Markus Schiffner 248,8 (134,5/130,5) - 9. Clemens Aigner 247,9 (131,5/134) - 17. Andreas Kofler 238,7 (128/127,5) - 22. Philipp Aschenwald 231,0 (126,0/131,5) - 23. Florian Altenburger 229,8 (132,5/126,5). U.a. nicht für den zweiten Durchgang der Top 30 qualifiziert: 39. Elias Tollinger 99,3 (123,5)

Gesamtwertung nach sechs von zehn Bewerben: 1. Maciej Kot (POL) 380 Punkte - 2. Andreas Wellinger (GER) 285 - 3. Anders Fannemel (NOR) 240. Weiter: 7. Stefan Kraft (AUT) 209 - 10. Michael Hayböck (AUT) 163 - 17. Aigner 88 - 31. Schiffner 52 - 38. Kofler 41 - 48. Aschenwald 32 - 59. Manuel Poppinger (AUT) 12 - 63. Altenburger 8