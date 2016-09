Der Slowene Anze Semenic, am Vortag hinter seinem Landsmann Robert Kranjec noch Zweiter, hat am Sonntag den zweiten Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Skispringer in Tschaikowsky gewonnen. Als bester Österreicher landete Clemens Aigner auf Platz fünf. In der Gesamtwertung führt weiter der Pole Maciej Kot, der wie die ÖSV-Topspringer Stefan Kraft und Michael Hayböck in Russland fehlte. (APA)