Prag – Ein tschechischer Eishockey-Schiedsrichter ist knapp drei Wochen nach einem Puck-Treffer an der Schläfe seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Samstag im Alter von 24 Jahren, gab der nationale Eishockey-Verband am Dienstag in Prag bekannt. Bei den nächsten Profispielen werde es eine Schweigeminute geben.

„Das tschechische Eishockey hat einen talentierten Schiedsrichter mit großen Zukunftsaussichten verloren“, hieß es in einer Mitteilung. Zu dem Unfall kam es bei einem Spiel der Nachwuchsmannschaften von Warrior Brno und Draci Sumperk. (APA/dpa)