Washington – Nach zwei Niederlagen gegen die U23-Auswahl Nordamerikas hat das Team Europa im letzten Testspiel vor dem World Cup einen Erfolg gefeiert. Die Europäer siegten drei Tage vor Turnierbeginn gegen Schweden 6:2, wobei der Österreicher Thomas Vanek in der 46. Minute einen Treffer beisteuerte. Die Europa-Auswahl startet am Samstag mit dem Match gegen die USA in den „Worldcup of Hockey“.

Überragender Akteur in der aus Spielern aus acht Nationen zusammengesetzten europäischen Equipe gegen die Schweden war der Deutsche Leon Draisaitl. Der 20-Jährige von den Edmonton Oilers durfte sich in Washington dreimal als Torschütze feiern lassen. Die weiteren Treffer der Sieger erzielten der Slowake Tomas Tatar (23.) und der Slowene Anze Kopitar (60.). Für Schweden waren Daniel Sedin (38.) und Patric Hornqvist (56.) erfolgreich. (APA/sda)