Von Alex Gruber

Innsbruck – Vielleicht ist er die berühmte Mischung. Irgendwo zwischen den beiden Ex-Trainern Danny Naud und Christer Olsson, von denen der eine als zu ruhig und der andere als zu emotional erachtet wurde. In jedem Fall soll es bei den Innsbrucker Haien in der fünften Saison nach dem Wiederaufstieg der 49-jährige US-Amerikaner Rob Pallin als neuer Cheftrainer richten.

„Ich will keine großen Reden hören, sondern dass wir es am Eis zeigen“, gab der werdende Papa (der erste Nachwuchs wird dieser Tage erwartet) vor der Auftaktpartie gegen Bozen zu Protokoll. In der Überzeugung, gemeinsam mit Co-Trainer Pierre Beaulie­u über fünf Wochen eine sehr gute Vorbereitung abgeliefert zu haben: „Jeder kennt unsere Kultur und unser System.“

Kultur bedeutet im Hause Pallin, der als jüngstes von neun Kindern in einer Arbeiterfamilie in Minnesota das Licht der Welt erblickt hat, ein guter Teamkamerad zu sein. Deswegen stellte er die Sitzordnung um, deswegen fordert er ein, dass die Älteren den Jüngeren am und abseits des Eises Professionalität vorleben. „Jeder muss sich was verdienen. Das schließt mich mit ein.“ In seiner amerikanischen Heimat wuchs er beim Erzabbau auch zwischen Migranten-Familien auf: „Es gab nur Hockey und Stahl“, ging er gestählt aus diesen Kindheitstagen hervor. Und mit einer Arbeitermentalität, die den (schweren) Gang über Treppen und nicht den (gemütlichen) Lift nahelegt. „Wir müssen arbeiten und brauchen Speed. Wir wollen den Puck“, führt er aus, dass ein größerer Scheibenbesitz die Ertragschancen erhöht. Passivität war im Haifischbecken gestern, erhöhte Aggressivität soll in der neuen Saison herrschen, die Pallin im Grunddurchgang analytisch nach jeweils elf Partien in vier Viertel teilt.

„Wir müssen auf die Details achten“, führt er vor der ersten Partie aus, die sein Team in positiver Anspannung absolvieren will. Der Resultatsdruck stellt sich in einer hochklassigen Liga erst später ein. „Jeder will ins Play-off“, spricht der Ex-Fehervar-Coach aus Erfahrung. Jeder braucht auch das Quäntchen Glück, das sich in erster Linie durch Verletzungsfreiheit auszeichnet.

„Der Helm mit der Aufschrift Innsbruck zählt nichts, sondern das, was im Helm steckt“, lässt er seine Cracks heute von der Leine. In der Hoffnung, dass seine Kultur für positiven Haialarm sorgt.