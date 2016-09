Von Alex Gruber

Innsbruck – Innsbruck-Coach Rob Pallin wusste schon vor dem Anpfiff, dass die sieben Siege in der Vorbereitung, darunter ein 8:2-Kantersieg gegen den DEL-Klub aus Straubing, am Freitagabend mit dem ersten Bully in der neuen Saison nichts mehr wert sein würden. Außer, dass die Haie mit einer offensiv relativ breiten Brust auflaufen konnten. Die Gefahrenherde des HC Bozen (Pallin: „Sie sind fast immer ein Top-sechs-Team“) waren bekannt.

Knapp 2.500 Fans waren heiß auf Hockey und bekamen eine 2:0-Führung der Haie kredenzt, die im Gegensatz zu den Gästen zunächst Effizienz bewiesen. Das Chancenplus der Gäste schlug sich im 2:2 nieder, HCI-Heimkehrer Philipp Lindner musste zudem nach einem Check gegen den Kopf schon im Startdrittel runter vom Eis.

Die Unterzahl schlug sich auch auf die Kräfte und nach der neuerlichen Führung durch Austin Smith drehten die Südtiroler angetrieben von Spielern wie Michael-Andrew Yogan (wurde in der Vergangenheit von den New York Rangers gedraftet) und Brodie Reid so richtig auf. Die vermeintliche Vorentscheidung kurz vor Ende des zweiten Abschnittes (3:5) ging auch auf eine fragwürdige Strafe gegen HCI-Verteidiger Kristian Kudroc zurück. Die Haie hatten in der Folge das Pech, dass der wichtigste Mann – als solcher wird im Eishockey der Goalie gesehen – nicht seinen besten Tag erwischte: Man kennt einen Andy Chiodo ganz anders.

Im Schlussdrittel schien bei überlegenen Gästen zunächst nicht mehr viel für die Haie zu gehen, ehe Verteidiger Lubomir Stach mit seinem Premierentreffer wieder die Hoffnung weckte. 47 Sekunden später glich Smith aus, weitere 14 Sekunden später traf Mario Lamoureux zur 6:5-Führung. Kapitän Tyler Spurgeon und erneut Lamoureux setzten zwei Treffer drauf, Bozen kam per Doppelpack noch einmal heran. 15 Tore, Offensivspektakel pur. Wahnsinn!