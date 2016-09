Die österreichischen Meister im Biathlon heißen Julian Eberhard bzw. Katharina Innerhofer. Bei den Meisterschaften am WM-Austragungsort 2017 in Hochfilzen belegte Eberhard am Samstag in Abwesenheit von Simon Eder und Dominik Landertinger, der seit Donnerstag an akuten Rückenproblemen leidet, den Titel. Im 20-km-Bewerb landete er hinter den Italienern Thomas Bormolini vor Lukas Hofer auf Rang drei.

Eberhard setzte sich trotz vier Strafminuten in der schnellsten Laufzeit vor seinen Landsleuten David Komatz (2) und Sven Grossegger (3) durch. „Es freut mich, dass ich nach dem Sprint- und zahlreichen Staffel-Erfolgen auch einen österreichischen Meistertitel bei einem Einzelwettkampf holen konnte. Auch wenn die Spritzigkeit noch fehlt, war es heute ein hohes läuferisches Niveau“, sagte Eberhard.

Im 15-km-Damen-Rennen ging der Sieg ohne die nicht gestartete Lisa Hauser in der nationalen Wertung bei nass-kaltem Wetter an Katharina Innerhofer (5 Fehler) vor Fabienne Hartweger (7) und Susanne Hoffmann (2). Die Tagesbeste war in Dorothea Wierer ebenfalls eine Italienerin. (APA)