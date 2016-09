Der Deutsche Markus Eisenbichler hat am Samstag in Stams den ersten von zwei Kontinentalcup-Skisprungbewerben vor dem Tiroler Clemens Aigner gewonnen. Dritter wurde der Kanadier Mackenzie Boyd-Clowes. Zweitbester ÖSV-Athlet auf Platz fünf war der 18-jährige Stams-Schüler Clemens Leitner, Stefan Kraft landete auf Rang sechs. Der zweite Wettkampf findet am Sonntag statt. (APA)