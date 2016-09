Stams – Der Deutsche Markus Eisenbichler hat am Sonntag auch den zweiten Kontinentalcup-Bewerb der Skispringer in Stams für sich entschieden. Diesmal gewann er vor dem Salzburger Stefan Kraft. Der Tiroler Clemens Aigner belegte hinter dem Slowenen Rok Justin Rang vier. Andreas Kofler landete an der sechsten Stelle. (APA)