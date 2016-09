Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Das Spektakel zum Saisonstart (8:7 gegen Bozen) hat seine Wirkung auf das Tiroler Eishockey-Publikum nicht verfehlt. Vor dem Westderby gegen Dornbirn bildeten sich 20 Minuten vor Spielbeginn wieder lange Schlangen vor der Tiwag-Arena. Gekommen sind schlussendlich 2200 Neugierige. Eine Zuschauerzahl, von der die beiden Tiroler Profi-Fußballklubs derzeit nur träumen.

Beide Mannschaften kamen allerdings schwer ins Spiel. Nach einigen Halbchancen waren die Haie bei ihrem ersten Powerplay (7.) gleich ziemlich gefährlich, aber eben auch anfällig für Breaks. Nach einem Scheibenverlust von Austin Smith rettete Andrew Clark beispielsweise stark gegen James Livingston (9.).

Und genau jener Clark war es auch, der quasi im Alleingang für den Führungstreffer verantwortlich zeichnete: Zuerst eroberte der US-Amerikaner die Scheibe vom bemitleidenswerten Olivier Magnan, um den Puck aus unmöglichem Winkel über die Wade von Goalie Florian Hardy zu versenken (18.). Und nur zwei Minuten später stand’s 2:0. Nach starker Lammers-Vorlage schlenzte Hunter Bishop den Puck ansatzlos ins Netz.

Trainer Rob Pallin, der seine Linien leicht verändert hatte (Lamoureux in der zweiten, Smith in der dritten), konnte also durchaus zufrieden sein. Vor allem, weil sich seine Haie im Vergleich zum Bozen-Spiel defensiv deutlich verbessert zeigten. Erst im zweiten Spielabschnitt kamen die Vorarlberger vor den Augen von Ex-Stabhochspringerin Kira Grünberg zu Chancen: Andy Chiodo war gegen Matt Siddall, James Arniel und Dustin Sylvester aber jeweils auf dem Posten. Die erste Haie-Chance im zweiten Drittel fand Austin Smith (31.) vor.

Nach einem Ross-Puckverlust war’s aber so weit: Martin Grabher-Meier stellte auf 1:2 (32.). Zuvor hatten die Haie bei eigenem Powerplay eine unnötige Strafe (sechs Mann auf dem Eis) kassiert. Vieles an diesem Gegentreffer schien vermeidbar. Kevin Macierzynski (35.) und James Arniel (36.) vergaben dann noch Chancen auf den Ausgleich. Die Haie hatten ihren Spielrhythmus verloren, die Bulldogs schienen in dieser Phase deutlich gefährlicher. Das Tor machte trotzdem der HCI: Der Handgelenksschuss von John Lammers zum 3:1 (38.) schien aber alles andere als unhaltbar. Nur 43 Sekunden später ließ Mario Huber mit einem tollen Solo das 4:1 folgen. Das Bozen-Match ließ grüßen.

Das Schlussdrittel begann so, wie das zweite geendet hatte: Hunter Bishop stellte auf 5:1 (41.). Und als Andy Chiodo wenig später einen „Big Save“ auspackte, gab’s Sprechchöre für den Schlussmann. Der 2:5-Anschlusstreffer (45.) war nur Ergebniskosmetik. So kann’s weitergehen, am besten schon am Donnerstag bei den Graz 99ers.