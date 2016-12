Lillehammer - Stefan Kraft hat am Samstagabend beim Weltcup-Skispringen in Lillehammer wie schon am Sonntag in Klingenthal Platz drei belegt. Mit Sprüngen auf 137 und 135,5 Meter bzw. 286,5 Punkten musste er sich nur dem slowenischen Weltcup-Gesamtführenden Domen Prevc (301,2) und Daniel Andre Tande aus Norwegen (290,8) geschlagen geben.

Mit Michael Hayböck als Neuntem (260,4) schaffte ein zweiter Österreicher den Sprung in die Top 10. Andreas Kofler wurde 19. (238,4), sein Tiroler Landsmann 23. (233,5).

Bereits am Sonntag (15.00 Uhr) geht in Lillehammer das nächste Springen in Szene. (APA)