Von Alex Gruber

Innsbruck – „Sie haben sie am Leben gelassen“, sagte am Sonntag der Mann nebenan. Sein Name: Steve Carp, Journalist vom Las Vegas Review Journal, der dieser Tage in Tirol an einer größeren Geschichte über HCI-Headcoach Rob Pallin feilt. Die beiden kennen sich schon seit Jahren und der gute Mann aus den Staaten bewies Auge: Denn nach einem echten Raketenstart und zwei Blitztreffern von Andrew Clark (17. Saisontor) und von Tyler Spurgeon (nach Fehler von Fehervar-Goalie Hetenyi) innerhalb von 42 Sekunden lag mehrmals der dritte Treffer in der Luft. Die Hausherren ließen aber auch eine 5:3-Überzahl liegen. Und so kamen die Gäste aus Ungarn ebenfalls im Powerplay zum Anschlusstreffer, der speziell zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zum Spielverlauf in der Tiwag-Arena passte.

Das Mitteldrittel begann im Wissen, dass die Haie womöglich zu schnell für die Ungarn sind. „Ihr habt eisläuferisch ein sehr gutes Team“, notierte auch Herr Carp. Die latente Gefahr, dass sich der Chancentod aus dem ersten Abschnitt rächen könnte, war ebenfalls gegeben.

So aktiv die Innsbrucker die Partie begonnen hatten, so passiv schienen sie kurzfristig zu werden. Fehervar kam zum Ausgleich (26.), nach einem üblen Check von Szabo roch es bei Austin Smith zudem nach einem vorzeitigen K.o. (30.). Ein Sedivy-Solo war das passende Lebenszeichen, danach schritt HCI-Goalie Andy Chiodo gegen Fehervar-Angreifer Erdely zu einer Glanztat (33.). Jetzt steppte der Bär wieder. Und wie: Jason DeSantis bediente im Po­werplay Topscorer John Lammers, der zur 3:2-Führung traf (34.). Nur 70 Sekunden später und nach einer minutenlangen, sehenswerten Puck-Stafette der zweiten Innsbrucker Angriffsreihe war Clark zum zweiten Mal an diesem Abend zur Stelle (4:2/35.). Den Asisst hatte wie beim ersten Treffer Austin Smith kredenzt, der zwar kurz benommen war, aber auf die Zähne biss. Die Ungarn verkürzten erneut, der Adrenalinpegel war längst ganz oben angekommen.

Das letzte Drittel begann wieder mit einer kalten Dusche für die Gastgeber – Orban glich zum 4:4 für die ungarischen Stehaufmännchen aus. Bei einem Stangenschuss von Nick Ross (49.) oder einer Topchance von Spurgeon (57.) war der Sieg greifbar, eher das schwache und nicht heimfreundliche Schiedsrichtergespann DeSantis auf die Strafbank schickte. Das nutzten die Gäste im Powerplay zum Siegtreffer. Und die Haie gingen wie schon am Freitag bei der 3:4-Niederlage beim KAC (nach 3:1-Führung) leer aus. Es war die erste Heimniederlage nach acht gewonnenen Spielen und die erste seit dem 8. Oktober (2:3 gegen Znojmo). Die Heimbilanz liest sich bei zwölf Siegen und nur drei Niederlagen immer noch gut, die Konkurrenz rückte über das Wochenende aber näher. Gut, dass Znojmo (Gegner am Dienstag) gestern in Dornbirn verlor.

„Wir müssen einen Weg finden, besser zu verteidigen. Bis zum 15. Jänner (Ende Grunddurchgang) wird jedes Spiel so wie das heute“, stellte Pallin seinem Team fehlende Cleverness in Rechnung. Das Chancenplus hilft nichts. Hoffentlich sieht Carp, der schon in Klagenfurt war, am Dienstag zumindest einen Sieg, den sein Intimus Pallin im Haifischbecken feiert. Er wäre Gold wert.