Lillehammer – Zeit seiner aktiven Karriere war der Wörgler Stefan Horngacher ein verlässlicher Teamspringer, sieben Medaillen bei Groß­ereignissen zeugen davon. Der mittlerweile 47-Jährige gewann zudem zwei Einzelspringen, als einer von wenigen seiner Branche in beiden Sprungstilen (klassisch und V). Heuer wagte sich der „Steff“, wie der sympathische Familienvater (2 Kinder) stets genannt wurde, erstmals aus der zweiten Reihe in die erste. Der Co-Trainer und deutsche Stützpunktleiter gibt bei den Polen den Ton an – und spätestens seit Sonntag gebührt ihm auch in dieser Rolle Anerkennung: Doppelsieg durch Kamil Stoch und Maciej Kot, dahinter landete der Deutsche Markus Eisenbichler (erster Podestplatz).

Die Österreicher besannen sich ihrer mannschaftlichen Stärke, der Tiroler Manuel Fettner (6.) fand sich vor Stefan Kraft (8./Salzburg) und Michael Hayböck (11./Oberösterreich) sowie Andreas Kofler (13./Tirol) neuerlich als bester ÖSV-Adler wieder. Einfach hatte es der 31-Jährig­e vom SV Innsbruck-Bergisel nicht, der Rückenwind machte vor allem den Besten im Gesamt-Weltcup zu schaffen: „Ich bin nach dem gestrigen Tag mehr als nur zufrieden, ich habe zu alter Stärke zurückgefunden.“ Nachsatz: „Jetzt haben wir uns ein Steak zum Abendessen verdient.“

Zur Erinnerung: Mit Platz 23. war der heuer so konstante Fettner am Samstag hinter seinen Erwartungen geblieben. Mit einem 138-m-Satz katapultierte er sich aber vom 13. auf den sechsten Platz – ex aequo mit dem slowenischen Gesamtleader Domen Prevc.

Auch der Salzburger Stefan Kraft gab ein starkes Lebenszeichen, mit dem weitesten Sprung des Tages auf 142 Meter segelte er vom 21. Zwischenrang auf Position acht. Und zu Recht haderte der 23-Jährige mit dem Wind: „Der zweite Sprung war dann eine gute Schadensbegrenzung, wodurch sich die Top Ten noch ausgegangen sind.“

Das Lillehammer-Wochenende war nicht nach dem Geschmack des Wipptalers Clemens Aigner, der sich neuerlich nicht für das Finale qualifizierte. Kommende Woche findet der Weltcup in Engelberg (SUI) seine Fortsetzung, ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin hofft auf der „Österreicher-Schanze“ auf einen Satz nach vorne. Darauf hoffen wohl auch die gastgebenden Schweizer, die am Sonntag angeführt vom vierfachen Olympiasieger Simon Ammann keinen Athleten in die Punkteränge brachten. (TT, APA)