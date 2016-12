Innsbruck - Auch der österreichische Bob-und Skeleton-Verband (ÖBSV) denkt über den Boykott der WM im Februar in Sotschi nach. „Unter Umständen ist ein WM-Boykott schon vorstellbar“, sagte ÖBSV-Präsident Roman Schobesberger dem „Standard“. Schließlich sei der WM-Gastgeber Russland des Staatsdopings „praktisch überführt. Das geht mit Sicherheit über den bloßen Verdacht hinaus“. Dass die WM ausgerechnet in Sotschi stattfinden soll, sei „ein weiteres Problem“, so Schobesberger. Deshalb könnte es noch vor Weihnachten eine ÖBSV-Vorstandssitzung zu diesem Thema geben.

Der Internationale Verband (IBSF) hat sich Konsequenzen aus dem in der Vorwoche veröffentlichten McLaren-Abschlussbericht über systematisches Doping im russischen Spitzensport ebenfalls offengehalten. Präsident des russischen Verbandes ist seit Juni übrigens Bob-Olympiasieger Alexander Subkow, der zweifache Goldmedaillengewinner soll selbst in den Manipulationsskandal der Winterspiele 2014 in Sotschi verwickelt sein.

Zu Wochenbeginn hatte der lettische Verband, dem Skeleton-Ass Martins Dukurs (4 WM- und 7 EM-Titel) angehört, seine Teilnahme an der WM aufgrund des russischen Staatsdopingskandals abgesagt. Boykott-Überlegungen gibt es auch in anderen Nationen wie den USA, Südkorea und Großbritannien. (APA)