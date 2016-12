Die Saison ist auch für die Schweizer Junioren-Weltmeisterin Aline Danioth aufgrund einer schweren Knieverletzung vorzeitig beendet. Die 18-jährige Jugend-Olympiasiegerin zog sich beim Weltcupriesentorlauf in Sestriere einen Kreuzbandriss und einen Riss am inneren Meniskus zu, wie der Schweizer Skiverband am Dienstag mitteilte. Danioth werde am Mittwoch in Zürich operiert, hieß es weiter. (APA)