Copper Mountain - Freestyle-Snowboarderin Anna Gasser lässt wegen ihrer Knieblessur auch den Big-Air-Weltcup am Samstag in Copper Mountain aus. Die Gewinnerin der bisherigen drei Saisonbewerbe steigt erst wieder am 7. Jänner in Moskau ins Wettkampfgeschehen ein. Am 14. Jänner will die 25-jährige Vizeweltmeisterin auch beim Slopestyle-Weltcup am Kreischberg antreten.

Gasser hatte sich in der Vorwoche in den USA im Training eine Knochenprellung am Schienbeinkopf des rechten Beins zugezogen. Deshalb hatte die Kärntnerin bereits die Teilnahme an der US-Dew-Tour in Breckenridge am Wochenende abgesagt. Nun verzichtet sie vorsichtshalber auch auf den Weltcup in Colorado.

„Der Zustand meines Knies hat sich seit der Vorwoche zwar gebessert, da ich aber noch nicht ganz schmerzfrei bin, wollte ich kein unnötiges Risiko eingehen und verzichte deshalb auf einen Start in Copper Mountain“, sagte die bereits wieder nach Österreich zurückgekehrte Gasser. Die österreichischen Herren bereiten sich unterdessen bereits auf die Jänner-Bewerbe vor und lassen Copper Mountain ebenfalls aus. (APA)