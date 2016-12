Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Bernhard Leitinger galt bis 2013 als Biathlon-Aktie im ÖSV-Team. Vierte Plätze bei der Junioren-WM und -EM ließen die Erwartungen steigen. Doch mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs wurde seine Welt aus den Angeln gehoben. Neben kleineren Infekten und einem Darmpilz war dies der Höhepunkt einer „endlosen Krankengeschichte“, sagt der Salzburger aus St. Martin bei Lofer rückblickend.

Ein langer Krankenhausaufenthalt und sechs Chemotherapie-Blöcke musste Leitinger überstehen. „Keine Frischluft atmen zu dürfen, war für mich die Hölle auf Erden“, erklärt Leitinger, der aufgrund seines extrem geschwächten Immunsystems überhaupt nicht ins Freie durfte. „Für einen Menschen, der es gewohnt ist, jeden Tag in der Natur zu sein, war das wie ein Entzug.“ Besonders schlimm sei gewesen, dass es ihm verboten war, seine Mutter zu umarmen. „Besucher mussten eine Schutzmaske tragen, mein Essen war keimfrei abgekocht.“

Rückhalt gab ihm die Familie, seine Eltern und Geschwister. „Meine Freundin Julia Schwaiger hat mir sehr viel Belastung abgenommen. Ich bin froh, dass ich sie kennen lernen durfte“, sagt Leitinger über die ÖSV-Biathletin, die ihm mit ihrer Liebe Kraft gab. Als Spitzensportler wollte er sich dem Krebs nicht beugen. „Ich habe mein Leben in einen Wettkampf umgemünzt. Ich habe gekämpft, dass ich wieder gesund werde. Das war der Sieg!“ Absolute Sicherheit, den Krebs besiegt zu haben, hatte er ausgerechnet am 1. April 2015: „Ich habe die Ärztin gefragt, ob das eh kein Scherz ist.“

Die Nachwehen der Chemotherapie waren noch sichtbar: „Ich habe mich nicht gerne im Spiegel gesehen.“ Nach einem zwei Jahre dauernden Kampf versucht Leitinger, wieder im Biathlon Fuß zu fassen. Im IBU-Cup, der Stufe unter dem Weltcup, sammelte der 26-Jährige in dieser Saison bereits erste Punkte. Ab Freitag gibt er zusammen mit seinem um drei Jahre jüngeren Bruder Klaus beim IBU-Cup in Obertilliach sein Österreich-Comeback. „Mein Ziel muss der Weltcup sein. Ich habe hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo ich bereits war.“

Beeindruckt davon zeigt sich auch Markus Gandler, der sportliche Leiter für Biathlon und Langlauf beim ÖSV. „Wahnsinn! Was Berni geschafft hat, ist sensationell. Wenn ich an seine Leidensgeschichte denke, läuft es mir kalt über den Rücken“, sagt der Kitzbüheler, der betont, wie wichtig Leitinger die Bewegung an der frischen Luft sei. „Er hat mir erzählt, dass ein Spaziergang mit seiner Mutter im Freien nach dem langen Krankenhausaufenthalt das Größte war.“

Der ÖSV ermöglichte Leitinger den Wiedereinstieg in die Biathlon-Trainingsgruppe. „Wir haben Gespräche geführt und sind seine Ziele durchgegangen“, sagt Gandler. Ein Highlight sei für ihn die Teilnahme am Wasalauf in Schweden, einer der größten Langlaufveranstaltungen der Welt, gewesen. Mit konstant guten Ergebnissen im IBU-Cup scheint der Sprung in das ÖSV-Weltcup-Team möglich zu sein.

Mit seiner lebensbejahenden Geschichte beeindruckt der Pinzgauer auch seine Tiroler Biathlon-Kollegen. „Berni ist ein ganz besonderer Mensch“, sagt Lisa Hauser auf der Facebook-Seite von „Hochfilzen2017“ in einer Video-Botschaft, die bisher rund 170.000 Menschen erreichte. „Berni lässt sich von nichts unterkriegen“, erklärt Dominik Landertinger. „Ich hoffe, ich kann Leuten helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken“, erzählt Leitinger abschließend. Nachsatz: „Es lohnt sich zu kämpfen!“