Ein wenig provokant gefragt: Fühlen Sie sich als Auslaufmodell?

Klaus Kröll (denkt nach): Ich weiß um mein Alter und ich weiß, dass bei ausbleibenden Erfolgen diesbezügliche Wortmeldungen auftauchen. Aber nein, ich fühle mich gut, besser sogar als die letzten Jahre, und ich habe noch großen Spaß. Und darum geht's in erster Linie.

Die Bezeichnung „Auslaufmodell" zielte vor allem darauf ab, dass Sie im Frühjahr ohne Ausrüstervertrag dagestanden sind.

Kröll: Das ist richtig. Zuerst wurde mir mehr oder weniger gekündigt und es hat danach ausgesehen, dass es nichts mehr wird mit einem neuen Vertrag. Erst als klar war, dass der ÖSV weiter hinter mir steht und ich die Kaderzugehörigkeit behalte, hat es doch noch geklappt.

Wie sehr schmerzt es, wenn man für eine Skifirma u. a. den Abfahrts-Weltcup gewinnt und jahrelang Österreichs bester Speedpilot war und dann plötzlich nicht mehr gefragt ist?

Kröll: Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Ich bin schon sehr lange bei der Firma und es ist alles andere als einfach, wenn du hörst, dass es nicht mehr weitergeht. Andererseits ist es auch verständlich. Die Leistungen der letzten zwei, drei Winter waren nicht berauschend und für die Skifirmen ist das Ganze auch nicht einfacher geworden. Aber klar: Die Frustration war zwischenzeitlich da, aber vielleicht ist gerade daraus wieder neue Motivation gewachsen. In erster Linie wollte ich nach all den Problemen und Verletzungen so nicht aufhören. Ich wollte vermeiden, mir später vielleicht vorwerfen zu müssen, nicht alles versucht zu haben.

Wenn es mit Salomon nicht mehr geklappt hätte, hätte es Alternativen gegeben?

Kröll: Keine vernünftigen. Mit 36 auf neues Material umzusteigen, wäre kompliziert geworden. Das hätte ich mir wohl nicht mehr angetan.

Sie haben zuvor betont, dass Sie am Rennsport unvermindert Spaß hätten. Wie ist das Gefühl, wenn der Auftakt wie zuletzt in Val d'Isère in die Hosen geht?

Kröll: Weniger spaßig, gelinde ausgedrückt. Es hört sich zwar immer blöd an, wenn es heißt, dass das Training im Sommer super war und alles gepasst hat. Aber den Feinschliff, die Annäherung ans absolute Limit, holst du dir in den letzen Wochen. Und die waren nicht berauschend. Dann passiert es eben, dass du bei dieser Dichte im Weltcup schnell durchgereicht wirst.

Woran hat's am meisten gehakt?

Kröll: Am letzten Vertrauen. Es soll nicht nach Ausrede klingen, aber Val d'Isère war wieder einmal sehr speziell. Es war schlechtes Licht und da fallen solche Sachen viel mehr ins Gewicht. Wenn man wenig bis nichts sieht, geht es ums blinde Vertrauen. Ist das nicht da, wird's aussichtslos.

Ein Umstand, den man wohl nicht binnen zweier Wochen ändern kann?

Kröll: Wir hatten zuletzt in Saalbach und Zauchensee hervorragende Trainingstage, in denen richtig viel vorwärts gegangen ist. Davon bin ich überzeugt. Und überhaupt ...

Ja ...

Kröll: Für mich kommt das Krisengerede mit seinen ganzen Interpretationen viel zu früh. Wir sind ja erst zwei Rennen gefahren. Sicher haben wir diese Leier im vorigen Jahr auch schon gehabt. Und dann ist das Werkl doch noch richtig ins Laufen gekommen. Bis Kitzbühel halt, wo wir gleich vier Läufer verloren haben.

Wenn es nicht läuft, bemüht selbst Verbandsboss Peter Schröcksnadel nicht ungern die Formulierung „Komfortzone". Was ist dran an der These, dass Athleten anderer Verbände hungriger sind?

Kröll: Das sehe ich nicht so, wir sind nicht weniger hungrig als andere. Die Dichte in unserem Team ist nach wie vor am höchsten, es ist ein harter Kampf, sich überhaupt bis zum Weltcup durchzukämpfen. Du hast es nicht leicht in Österreich und es war noch nie leicht. Ein, zwei schlechte Saisonen im Jugendalter, und du kannst weg vom Fenster sein. In den meisten Nationen haben die Talente mehr Zeit, sich zu entwickeln, und fahren oft viele Jahre unbemerkt und erfolglos im Weltcup — das spielt's bei uns nicht.

Sie bestreiten am Samstag Ihre 150. Weltcup-Abfahrt in Folge ...

Kröll: Eine stattliche Zahl, aber eben nur eine Zahl. Hätte ich erst 130 Abfahrten und dafür zwei Siege mehr, würde ich sofort tauschen. Aber klar, man sieht erstens, dass ich schon ewig dabei bin, und zweitens ist es schon erstaunlich, dass ich trotz meiner Verletzungen nie eine Abfahrt ausgelassen habe.

Und die Erinnerungen an Ihre erste Weltcup-Abfahrt?

Kröll: Die sind sehr präsent. 2000 in Chamonix war's — und immerhin hat ein 30. Platz rausgeschaut. Plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt. Die paar Leute, die im Europacup immer im Zielraum gestanden sind, waren mehr oder weniger dieselben: Familienangehörige, Trainer. Und dann kommst du zum Weltcup, wo die Hubschrauber herumkreisen, da kennst du dich erst einmal nicht aus, wirst regelrecht erschlagen. Aber ich habe sofort gewusst, das ist das, was ich künftig machen möchte.

Wissen Sie schon, was Sie machen möchten, wenn Sie keine Rennen mehr fahren?

Kröll: Vergangenes Frühjahr habe ich mit der Trainer-Ausbildung begonnen und den D-Trainer gemacht. Kommendes Frühjahr mache ich mit dem C-Trainer weiter. Ich kann mir gut vorstellen, mein Wissen weiterzugeben und als ehemaliger Läufer dann zusätzliche Inputs beisteuern zu können.

Werden Sie 2017 auch noch die Saslong runterrasen?

Kröll: Aus jetziger Sicht schätze ich die Chance eher gering ein. Aber wie heißt es: Sag niemals nie.

Das Gespräch führte Max Ischia