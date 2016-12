Wien – Die Bewerbe der 65. Vierschanzen-Tournee sind gesichert. Die Organisatoren gaben am Donnerstag Grünes Licht für die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnende Traditionsveranstaltung. „Wir konnten in allen Orten entsprechend beschneien und haben in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen bereits mit der Präparierung der Schanzen begonnen“, erklärte Tourneepräsident Michael Maurer.

Die Innsbrucker Bergiselschanze wird in der kommenden Woche sprungbereit gemacht. (APA)