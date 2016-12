1. Michael Hayböck (AUT) 304,7 Punkte (138,0/134,0 m) 2. Domen Prevc (SLO) 301,6 (132,0/137,5) 3. Andreas Kofler (AUT) 293,7 (128,0/139,5) 4. Daniel-Andre Tande (NOR) 288,9 (132,5/133,0) 5. Daiki Ito (JPN) 284,2 (135,0/129,0) 6. Stefan Kraft (AUT) 283,9 (129,0/130,0) 7. Markus Eisenbichler (GER) 283,8 (123,5/137,0) 8. Richard Freitag (GER) 282,3 (140,0/126,5) 9. Kamil Stoch (POL) 281,5 (134,0/127,5) 10. Severin Freund (GER) 279,2 (128,5/131,0) 11. Manuel Fettner (AUT) 278,2 (125,0/128,5) weiter: 23. Markus Schiffner (AUT) 264,7 (128,0/128,0) In Qualifikation out: Clemens Aigner (AUT) Gesamtweltcup 1. Domen Prevc (SLO) 440 Punkte 2. Daniel-Andre Tande (NOR) 358 3. Stefan Kraft (AUT) 271 4. Maciej Kot (POL) 269 5. Severin Freund (GER) 259 6. Kamil Stoch (POL) 243 7. Markus Eisenbichler (GER) 224 8. Manuel Fettner (AUT) 211 9. Michael Hayböck (AUT) 203 10. Andreas Kofler (AUT) 196