Val d‘Isere - Lara Gut hat mit ihrem Sieg im Weltcup-Super-G am Sonntag in Val d‘Isere dafür gesorgt, dass allfällige Gedanken an eine mögliche Krise nach den zwei Ausfällen zuvor in der Kombination und Abfahrt sofort wieder verstummt sind. Damit fehlen der Titelverteidigerin aus der Schweiz vor dem Riesentorlauf am Dienstag in Courchevel nur noch fünf Zähler auf Weltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin.

Die bei 498 Punkten haltende US-Amerikanerin verzichtete wegen aufgekommener Müdigkeit auf die drei Rennen in Val d‘Isere, kehrt aber nun im letzten Rennen vor Weihnachten wieder in den alpinen Skizirkus zurück. Mit der am Sonntag siebentklassierten slowenischen Abfahrts-Seriensiegerin Ilka Stuhec (481) und der ausgeschiedenen Italienerin Sofia Goggia (467) gibt es noch zwei weitere formstarke Konkurrentinnen, die den Heiligen Abend als Gesamtführende feiern könnten.

Während Shiffrin Kraft für Courchevel tankte, waren die Rennen in Val d‘Isere für Gut vor allem ein Lernprozess. Nach dem verheißungsvollen Speed-Auftakt in Lake Louise, wo sie nach Platz zwei in der Abfahrt den Super-G gewonnen hatte, kam die 25-Jährige im Glauben nach Val d‘Isere, an einem ihrer Lieblingsorte könne gar nichts schiefgehen. „Normalerweise muss ich hier nicht groß nachdenken, ist alles großartig“, erklärte Gut. Nicht so in diesem Jahr, trotz überlegener Bestzeit im ersten Abfahrts-Training am Mittwoch. Danach lief es für die Tessinerin - parallel zu den sinkenden Temperaturen und den dadurch veränderten Schneeverhältnissen - von Tag zu Tag schlechter.

Gut: „Habe mein Herz meinem Team geöffnet“

Gut suchte deshalb vor dem Super-G einen Weg, um mit Val d‘Isere „zu kommunizieren“ und das „große Missverständnis“ auszuräumen. Zusammen mit ihrem Vater und Trainer Pauli, aber auch mit weiteren Personen in ihrem Umfeld, ging sie am Samstag nach der Abfahrt und dem zweiten Ausfall innerhalb von nicht einmal 24 Stunden der Ursache für die Probleme auf den Grund.

„Ich habe mein Herz meinem Team geöffnet und versuchte dabei zu beschreiben, dass das Gefühl für die Ski schlicht nicht vorhanden war“, verriet Gut nach dem Super-G-Erfolg. Die zahlreichen und intensiven Gespräche brachten den erhofften Erfolg. Am Sonntagvormittag war das gute Gefühl zurück und „vom ersten Tor an ging es den Weg, den ich wollte“.

Gut zog also aus der Niederlage die richtigen Lehren. „Ich habe viel gelernt in den letzten Tagen und bin auch stärker geworden, weil ich nun noch enger verbunden bin mit meinem Team, den Leuten, die mir helfen“, betonte die Abfahrts-Olympiadritte nach dem 21. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Auch der Ausfall in der Abfahrt dürfte wichtige Aufschlüsse gebracht haben. „Der Schnee von gestern war ähnlich wie in St. Moritz, das könnte mir im Februar helfen“, blickte Gut bereits auf die bevorstehende Heim-WM vom 6. bis 19. Februar.

Im Riesentorlauf hat die am Sonntagabend erstmals zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählte Gut heuer mit dem Auftaktsieg in Sölden und zuletzt Platz drei in Sestriere bereits zwei Podestplätze erreicht. Der Sieg in Courchevel führt aber über die Französin Tessa Worley, die vor Heimpublikum ihren dritten RTL-Triumph en suite anpeilt. Slalom-Dominatorin Shiffrin landete im Riesentorlauf nach Platz zwei in Sölden beim Heimrennen in Killington auf Platz fünf und war zuletzt in Sestriere Sechste.

ÖSV-Hoffnung heißt Brunner

Österreichs Hoffnungen ruhen in Abwesenheit von Anna Veith und der verletzten Vorjahressiegerin Eva-Maria Brem einmal mehr auf der Tirolerin Stephanie Brunner, die in Sölden Vierte und in Sestriere Achte war. Auch in Killington mischte die 22-Jährige als Halbzeitvierte vorne mit, schied dann aber auf dem Weg zu einer Topzeit im zweiten Lauf aus. Zuletzt trainierte sie im heimatlichen Zillertal zusammen mit Veith, für die Brunner ein echter Gradmesser im Hinblick aufs Weltcup-Comeback ist.

„Im Riesentorlauf ist es mir bisher gelungen, die Trainingsleistungen auch im Rennen umzusetzen. Es heißt für mich jetzt, dies auch in den weiteren Bewerben konstant zu zeigen“, sagte Brunner, die sich schon „riesig“ auf Courchevel freut, wo sie „wieder von Tor zu Tor volle Attacke fahren“ will. (APA)