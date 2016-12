Bozen - Die schwedische Weltklasse-Ski-Cross-Läuferin Anna Holmlund ist am Montag ins künstliche Koma versetzt worden. Laut skandinavischen Medienberichten zog sich die 29-Jährige bei einem Trainingssturz in der Nähe von Bozen schwere Kopfverletzungen zu. Holmlund gewann 2014 in Sotschi Olympia-Bronze und liegt derzeit in der Ski-Cross-Gesamtwertung auf Platz zwei. (APA)