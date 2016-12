Salzburg – Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat am Dienstag die Verpflichtung des schwedischen Verteidigers Daniel Sondell vermeldet. Der 32-Jährige war fünf Saisonen in der schwedischen SHL und die vergangenen zweieinhalb Spielzeiten in der Schweizer NLA engagiert.

Sondell wird am Mittwoch in Salzburg erwartet und soll bereits am Freitag daheim gegen den VSV debütieren. Für ihn wird Matt Roy aus dem Kader abgemeldet. Der kanadische Verteidiger arbeitet weiterhin an seiner Rehabilitation und hofft noch auf eine Rückkehr ins Team. (APA)