Von Tobias Waidhofer

Linz – Nahm man vor dem Duell zwischen Linz und dem HCI die nackten Zahlen zum Maßstab, sprach vieles für ein Spektakel. Schließlich trafen da am Dienstagabend die Ballermänner der Liga (119 Tore Linz, 116 Tore HCI) aufeinander. Andererseits war das Duell auch das Treffen zweier Krisenklubs: Während Linz vier der vergangenen fünf Spiele verlor, gab’s bei den Haien zuletzt gar keine Punkte.

Es sollte ein ereignisreicher Abend folgen, der mit einer Schweigeminute für die Opfer von Berlin in der Stille begann. In der Folge merkte man beiden Teams die Verunsicherung aufgrund des jüngsten Querlaufs an. Linz kam etwas besser ins Spiel und ging folgerichtig nach drei Minuten durch Daniel Oberkofler in Führung. Zwei Minuten später wurde dem vermeintlichen Ausgleich nach einem Videobeweis die Anerkennung verweigert, weil das Tor vor dem Schuss schon aus der Verankerung gerissen worden sein soll.

In der Folge saßen die Haie zu oft in der Kühlbox. Nach zwei Zwei-Minuten-Strafen wegen Spielverzögerung (Pedevilla, Clark) gab’s sogar eine 5:3-Überlegenheit für die Stahlstädter. In dieser Phase präsentierte sich auch der zuletzt viel kritisierte Haie-Keeper Andy Chiodo als starker Rückhalt.

Die beste Innsbrucker Chance im ersten Abschnitt fand Topscorer John Lammers (13.) vor. Doch Linz-Verteidiger Brett Palin rettete im allerletzten Moment.

Das zweite Drittel startete kurios: Die Linzer kamen nämlich mit neuen Trikots auf das Eis – das extra angefertigte Weihnachtsdress war jenem der Haie zu ähnlich. So spielten die Haie im Heim- und die Linzer im AuswärtsOutfit. Das gibt’s auch nicht alle Tage.

Sportlich begann der zweite Abschnitt für die Haie, die nach dem Experiment gegen die Capitals wieder mit der gewohnten ersten Sturmreihe (Bishop – Spurgeon – Lammers) angetreten waren, vermeintlich ideal: Zuerst rettete Chiodo in extremis gegen DaSilva, quasi im Gegenzug sorgte Mario Lamoureux für den Ausgleich – doch wieder zählte der Treffer nicht (22.). Offensichtlich hatte die Scheibe die Linie gar nicht überschritten.

Stattdessen gelang Brian Lebler das 2:0 (22.). Und beim HCI schienen die Nerven blankzuliegen – innerhalb einer Minute mussten Austin Smith (Stockschlag) und Nick Ross (Crosscheck) jeweils auf die Strafbank. Die Tiroler kassierten einfach zu viele Strafen. Die Oberösterreicher waren jetzt klar überlegen – das 3:0 durch Schofield (36.) die logische Folge. Durch das 1:3 von Austin Smith (37.) blieb den Haien im Schlussabschnitt aber noch Hoffnung.

Und die bekam durch den 2:3-Anschlusstreffer von Mario Lamoureux weiteren Zuwachs. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Der gestiegenen Spannung machten Broda (52.) und Dorion (55.) aber dann ein Ende.

Der HCI verlor in Linz und rutschte in der Tabelle auf Platz sechs ab. Der fixe Play-off-Platz ist mehr denn je in Gefahr ...