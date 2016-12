Von Alex Gruber

Innsbruck – Die 2:5-Niederlage in Linz stellt den Haien mittlerweile in dieser Saison 117 Gegentreffer in Rechnung. Nur Schlusslicht Laibach hat deutlich mehr. Und wenn der Innsbrucker Angriff eben nicht mehr wie am Schnürchen läuft, ist es schwer, Punkte einzufahren.

Der Knackpunkt der derzeitigen Unserie lässt sich bei den verlorenen Spielen gegen den KAC und Fehervar finden. Zweimal besser, aber zweimal punktelos. Dabei war man am 7. Dezember nach einem 7:0-Sieg über Salzburg in der Tiwag-Arena noch in Glanz und Gloria erstrahlt. „Sie haben in den letzten zwei Wochen ja nicht das Eishockey-Spielen verlernt“, merkt Vorstandsmitglied Norbert Ried an. Dass die Schiedsrichter – zwei aberkannte Treffer in Linz – auch ihren Teil dazu beitragen, liegt auf der Hand. „Am Freitag gegen Graz muss der Turnaround kommen. Wir müssen Ruhe bewahren“, ergänzt Ried.

In der Vorsaison gingen gar zwölf Spiele in Serie verloren, auch neun Spiele ohne Punkt haben die Haie in den vergangenen Jahren schon abgeliefert. „Wenn irgendetwas in der Abstimmung nicht passt, geht es in dieser Liga schnell“, spricht Haie-Obmann Günther Hanschitz aus Erfahrung: „Das Momentum ist nicht auf unserer Seite.“

Wer hätte vor der Saison von einem Platz unter den ersten sechs geträumt? Hanschitz bittet um Augenmaß: „Von den österreichischen Klubs haben immer noch wir das kleinste Budget.“ Deswegen solle man sich jetzt aber nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verkriechen: „Wir sind immer noch Sechster und das Ziel muss es sein, dort zu bleiben. Dafür müssen wir in erster Linie die Spiele gegen die Teams hinter uns gewinnen.“

Womit man wieder bei der morgigen Partie gegen Graz wäre. In kriegerischen Zeiten wie diesen wäre es falsch, auf der Eisfläche von einer Partie „do or die – sinngemäß gewinnen oder sterben“ zu sprechen. Die Wichtigkeit ergibt sich mit einem nüchternen Blick auf die Tabelle.