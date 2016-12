Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Rechtzeitig bevor heute das Christkind kommt, beschenkten sich die Haie gestern selbst. Und zwar mit heißersehnten Punkten. Nach sechs Niederlagen besiegten die Tiroler Graz vor 1800 Zuschauern mit 3:2 und dürfen Weihnachten mit vier Zählern Vorsprung auf Platz sieben feiern.

Von Beginn an wirkten die Haie deutlich spritziger als zuletzt und setzten mit zwei Abschlüssen von Austin Smith gleich offensive Duftmarken. Und in dieser Tonart sollte es weitergehen. In der fünften Minute führten die Haie völlig verdient: Nach einem Break bediente Andrew Clark Sturmpartner Mario Lamoureux so ideal, dass der Bruder von Capitals-Goalie Jean-Philippe den Puck nur noch einschieben musste.

Weil die Haie aber kurze Zeit später selbst in einen Konter schlitterten und die Grazer über Oliver Setzinger und Torschütze Daniel Woger wunderschön kombinierten, stand’s schnell 1:1 (8.). Dann übernahmen wieder die Tiroler das Kommando: Die Haie waren die bessere Mannschaft und belohnten sich nach einigen vergebenen Chancen mit dem 2:1-Führungstreffer (15.): Kapitän Tyler Spurgeon stand nach einem Ross-Kracher genau am richtigen Quadratzentimeter der Eisfläche und staubte zum verdienten 2:1 ab. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts bot sich ein ähnliches Bild. Die Haie dominierten, doch Graz-Goalie Thomas Höneckl stand gegen John Lammers (23. Big Save), Austin Smith (24.) und Mario Huber (25.) seinen Mann. Vergebene Chancen, die sich rächen sollten: Zwar rettete Andy Chiodo mit einer tollen Parade gegen den Neo-Grazer Matt Siddall, doch die Haie brachten die Scheibe in der Folge nicht aus dem eigenen Drittel – das nutzte eben dieser Siddall zum 2:2-Ausgleich (27.).

Es folgte ein wilder Schlagabtausch mit Pfostenschüssen (für die Haie Flo Pedevilla) und Chancen auf beiden Seiten. Das Match schien dann auch den Unparteiischen zu entgleiten. Warum es für Graz im zweiten Abschnitt insgesamt nur zwei Zwei-Minuten-Strafe gab, wissen die Schiris exklusiv. Die Haie dagegen wurden hart bestraft und überstanden kurz vor Drittelende eine doppelte Unterzahl. Auch weil sich Andy Chiodo mehrmals auszeichnete. Und dafür dass offensiv doch noch etwas ging, zeichnete die Klasse von Andrew Clark verantwortlich. Seinen sensationellen Assist verwertete Austin Smith zum 3:2 (38.). Damit ging’s auch in die letzte Drittelpause.

Die begann mit einem Grazer Powerplay, das die Tiroler mit Müh’ und Not überstanden. Beim eigenen Überzahlspiel verhinderte Chiodo dann gegen Kyle Beach einen Shorthander (47.). Den ersten Matchball aus Innsbrucker Sicht ließ Spurgeon liegen (48.). Das Spiel stand auf Messers Schneide, weil Smith die Entscheidung verpasste (56.). Doch es reichte. Die Haie zitterten sich über die Zeit. „Das war wahnsinnig wichtig“, sagte „Man-of-the-Match“ Andrew Clark. „Wir haben heute sensationell gefightet.“